Sesso in aereo, roba estrema ad alta quota: quanto costa "Love Cloud", foto pazzesche

13 novembre 2021 a

a

a

L'aereo più pazzo del mondo. O meglio, quello più spinto. L'incredibile vicenda arriva dagli Stati Uniti, ne dà conto il New York Post, ripreso da Dagospia. E si parla di Anthony Blake, un pilota di un Cessna il cui lavoro consiste nel volare senza meta mentre, nel retro del suo bimotore, i passeggeri fanno sesso. "Mentre l’aereo ondeggia, spesso so dove sono i miei ospiti e chi si è mosso per primo", spiega con ironia il diretto interessato.

Tutto vero. Il costo è di 995 dollari per il noleggio di 45 minuti del jet Love Cloud. Blake, 51 anni, fa volare i suoi ospiti e le coppie sopra Las Vegas. E si può anche chiedere una sessione più lunga, da 90 minuti, e il prezzo lievita a 1.495 dollari. Per inciso, le cinture di sicurezza possono essere slacciata due minuti dopo il decollo.

Il Cessna in questione è dotato di un letto con lenzuola di raso rosso, oltre a un "cuscino per la posizione sessuale". Blake si fa chiamare "Captain Tony" e, durante il volo, indossa delle cuffie per non sentire i rumori degli ospiti ed è sperato dalle coppie da una tenda.

La clientela, ovviamente, è varia: sposini, fidanzati, scambisti (anche in gruppo: il velivolo ospita fino a sei persone), anziani, fedifraghi e chi più ne ha più ne metta. Sono ormai sette anni che il Love Cloud vola sul Nevada, offrendo anche delle cene romantiche. Ma, spiega Dagospia, il business è decollato - in tutti i sensi - cinque mesi fa, quando Blake e il suo partner in affari hanno iniziato a offrire viaggi (sessuali) a Las Vegas.

Sesso orale ad alta quota? "A maggio, stesso aereo e stessa tratta": bionda scatenata, altro video-scandalo | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.