Aereo precipita e si schianta in mare, che fine fanno pilota e passeggero: una storia sconvolgente

13 novembre 2021 a

a

a

Sono sopravvissuti nonostante il loro aereo si sia schiantato nell'oceano. È accaduto in Australia dove un pilota e un passeggero si sono miracolosamente salvati, dopo un pericoloso ammaraggio di emergenza causato da un problema al motore. Il tutto sotto agli occhi dei bagnanti increduli della spiaggia di Perth. Il velivolo era in volo da 20-30 minuti ed era - secondo quanto raccontato dall'ispettore di polizia del WA Vic Hussey - partito dall'aeroporto di Jandakot. Poi, verso le 15:30, ora locale, è stato segnalato il guasto che ha preceduto la caduta.

Volo Marocco-Turchia, atterraggio di emergenza in Spagna: passeggeri in fuga, sapete chi sono?

"Aveva volato a nord attraverso la costa, mi ha appena detto che stava cercando un posto sicuro per atterrare e il posto più sicuro che potesse trovare era l'oceano, quindi è lì che è atterrato", ha detto l'ispettore Hussey che non ha potuto fare a meno di elogiare gli sforzi del pilota e dei bagnanti che sono corsi in aiuto. I due, infatti, dopo essersi schiantati hanno dovuto nuotare per 20 metri fino a riva. Un vero spavento e non solo per i malcapitati.

Vedete queste hostess? Roba bollentissima, ad alta quota: Oxford, decisione senza precedenti | Foto

"L'aereo ha colpito l'acqua come un barattolo di latta", sono state le parole di alcuni testimoni, mentre il ministro Paula Papalia ha sottolineato come la prontezza di pensiero del pilota ha salvato un certo numero di vite, così come il repentino intervento dei soccorsi: "Vorrei anche lodare la risposta della polizia, che è stata rapida e ha incluso il dispiegamento di mezzi dall'aria, dall'acqua e da terra per rispondere all'emergenza". Tutto, dunque, è bene quel che finisce bene. Dopo il miracoloso salvataggio Hussey ha anche consigliato alla coppia in volo "di andare a comprare un biglietto della lotteria". Sempre che la fortuna li assista di nuovo.

L'aereo con l'ala in fiamme: Pino Donaggio, il dramma in alta quota del grande compositore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.