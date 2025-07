Orio, "auto contromano e poi la fuga": il retroscena sulla tragedia

Un tragico incidente è avvenuto questa mattina all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Un uomo è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un Airbus A319 della compagnia Volotea, in fase di rullaggio per il decollo verso l’aeroporto delle Asturie. La vittima, un italiano, ha compiuto un gesto volontario: arrivato in auto contromano fino alla rotonda esterna dello scalo, è sceso, ha eluso la sorveglianza e, inseguito dalla polizia, ha attraversato l’ingresso degli arrivi. Raggiunta una porta di emergenza che conduce alle piste, si è lanciato contro l’aereo.La tragedia, avvenuta poco prima delle 10, ha portato alla sospensione delle operazioni di volo alle 10:20, come comunicato da Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto.

“Le operazioni di volo all’aeroporto di Milano Bergamo sono state sospese alle ore 10,20 a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine”, si legge nella nota. I voli sono ripresi alle 12.Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, tecnici aeroportuali e forze dell’ordine, che stanno indagando per ricostruire la dinamica, identificare la vittima e comprendere le motivazioni del gesto. L’uomo non era né un passeggero né un dipendente dello scalo. L’incidente ha scosso uno degli aeroporti più trafficati d’Italia, e le indagini proseguono per chiarire le circostanze di questo gesto che al momento appare senza spiegazioni.