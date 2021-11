Wisconsin, a Waukesha auto contro la parata musicale: morti e feriti, chi era alla guida

22 novembre 2021 a

a

a

Tragedia a Waukesha, in Wisconsin: un Suv travolge una parata musicale causando diversi morti e feriti. Il bilancio, attualmente è di 5 vittime e 40 feriti, molti (almeno 12) sono bambini. Alla guida dell'auto impazzita un 39enne afroamericano, già arrestato, ma le autorità avrebbero già escluso la finalità terroristica. Secondo le indiscrezioni di stampa, il responsabile sarebbe Darrel Brooks, pluri-pregiudicato con precedenti per violenze e spaccio di droga. Nel tentativo di fuggire da un altro luogo dove era avvenuto un accoltellamento, l'uomo si sarebbe così schiantato sulla folla. Le immagini dall'alto sono impressionanti e il dubbio è che fosse sotto effetto di stupefacenti vista l'incapacità di fermare l'auto nonostante l'impatto inevitabile con i corpi di giovani e anziani che affollavano la folla. Brooks era in libertà da appena 2 giorni dopo essere stato scarcerato.

Wisconsin, un Suv sul corteo del Ringraziamento: guarda il video, IMMAGINI FORTI

"Mentre stavamo tornando dalla parata abbiamo visto un Suv che sfrecciava a tutta velocità lungo il percorso del corteo. Poi abbiamo sentito un forte boato e assordanti urla e pianti delle persone che erano state colpite dal veicolo", ha spiegato un testimone, il consigliere comunale Angelito Tenorio. "Poi abbiamo visto gente scappare o cessare di piangere, c'erano molte persone ferite a terra". Il capo della polizia locale Dan Thompson ha invece parlato subito di "un incidente tragico"

Quanto accaduto a Waukesha, 60mila abitanti a circa 30 km ad ovest di Milwaukee, ha sconvolto ovviamente tutti gli Stati Uniti facendo temere un collegamento con la sentenza di pochi giorni fa: il Tribunale di Kenosha, sempre in Wisconsin, aveva giudicato non colpevole di omicidio volontario il giovane Kyle Rittenhouse, che a 17 anni aveva ucciso due afroamericani con un fucile d'assalto nel corso degli scontri razziali del giugno 2020 a causa dell'ennesimo atto di brutalità della polizia ai danni di un cittadino di colore.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.