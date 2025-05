Usa, piccioni a bordo dell'aereo: si scatena il caos

Due piccioni hanno creato non poco caos su un volo diretto in Wisconsin, come si vede in un video pubblicato online e diventato già virale. È successo a bordo di un aereo della compagnia Delta a Minneapolis, I passeggeri, alcuni dei quali spaventati dall'irruzione degli uccelli, hanno provato in tutti i modi a catturarli, Un uomo ha usato la sua giacca per acciuffare uno dei piccioni, ma senza successo.

Alla fine, come riferito dai media locali, per fortuna gli animali sono stati liberati grazie all'intervento del personale addetto ai bagagli, che ha estratto in sicurezza i due esemplari. Subito dopo l'episodio, invece, la compagnia aerea ha dichiarato di "apprezzare l'attenzione dimostrata dal nostro personale e dai nostri clienti nel rimuovere in sicurezza i due uccelli dall'aereo prima della partenza". Delta si è poi scusata "con i nostri clienti per il ritardo del loro viaggio".