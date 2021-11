Covid, Anthony Fauci: "Così rischiano i vaccinati". Covid, la soglia del dramma mondiale

23 novembre 2021 a

Anthony Fauci è l’immunologo americano che fa da consigliere alla Casa Bianca. Intervistato dalla Stampa, non ha escluso la possibilità di una nuova ondata pandemica violenta in tutto il mondo, nonostante sia ormai disponibile uno strumento prezioso come il vaccino. “Dipende molto dal grado di successo che raggiungeremo con le vaccinazioni - ha dichiarato Fauci - e non solo con la fase iniziale”.

“Cominciamo a osservare che l’immunità sta attenuando - ha aggiunto - purtroppo a livello globale esiste una percentuale molto ridotta di vaccinati, soprattutto nei Paesi a basso reddito. Ecco perché gli Usa e le nazioni sviluppate dovrebbero prendersi la responsabilità di inviare un numero sufficiente di dosi in quei luoghi. In caso contrario il virus continuerà a circolare e sarà difficile averne ragione. La vaccinazione, perciò, è la risposta”. Il problema è che molti continuano a rifiutarla, tanto negli Usa quanto in Italia e in Europa in generale: “È un tema delicato - ha dichiarato Fauci alla Stampa - è importante sottolineare che, sebbene non sia piacevole rendere obbligatorio ciò che le persone ritengono di non dover fare in autonomia, è necessario raggiungere un equilibrio”.

“Solo così - ha spiegato Fauci - ci si mette al riparo dalle conseguenze di un alto numero di persone che non si vaccinano. Preferiremmo che le persone si vaccinassero senza costrizioni, ma questo non sembra avvenire: se non si raggiunge una proporzione adeguata di vaccinati, si mettono in pericolo non solo i non vaccinati, ma, incrementando il flusso del contagio, si minacciano gli stessi vaccinati, dato che nessun vaccino è efficace al 100%”.

