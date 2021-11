Charlene di Monaco, "misteriosa malattia": gravi conseguenze a naso e gola, com'è ridotta adesso

23 novembre 2021 a

Una malattia misteriosa ha colpito Charlene di Monaco, il cui ritorno nel principato è stato a dir poco chiacchierato. Anche perché pare che sia durato poco: stando alle ultime indiscrezioni, pare che la principessa si sia rifugiata in Svizzera per trascorrere una “convalescenza tranquilla”. Alcuni amici anonimi citati da Page Six hanno però fatto sapere che Charlene versa ancora in condizioni preoccupanti, e per questo andrebbe lasciata in pace dal punto di vista del gossip.

In particolare l’ex nuotatrice sarebbe ancora molto provata dagli interventi chirurgici a cui è stata sottoposta e dopo i quali ha perso molto peso. “Non è giusto che Charlene venga ritratta come se avesse qualche tipo di problema mentale o emotivo - sono le dichiarazioni anonime rese a Page Six - non sappiamo perché il Palazzo stia minimizzando il fatto che in Sudafrica sia quasi morta”. E per quanto riguarda la malattia misteriosa, secondo le fonti vicine alla principessa si tratterebbe di un’infezione all’orecchio, al naso e alla gola.

Insomma, un problema molto serio che ha provocato “gravi conseguenze ai seni nasali e alla deglutizione, derivanti da un precedente intervento chirurgico”. Addirittura Charlene “non è stata in grado di mangiare cibo solido per oltre sei mesi a causa di tutti gli interventi chirurgici che ha subito, ha assunto liquido solo attraverso una cannuccia, quindi ha perso quasi la metà del suo peso corporeo”.

