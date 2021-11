Charlene di Monaco, la situazione sta precipitando? Il gesto dei figli, un indizio inquietante

25 novembre 2021 a

Un tenero gesto da parte di Jacques e Gabriella nei confronti della mamma Charlene. I gemellini della principessa e del principe Alberto di Monaco sono andati - insieme ai loro compagni di scuola - sulle terrazze del Casinò Monegasco per piantare un albero, in occasione dei 100 anni dell’organizzazione "Soroptimist International", che promuove la pace e lavora per migliorare la vita delle donne e delle ragazze in tutto il mondo. I bambini, in particolare, hanno scelto una specie proveniente dal Sud Africa proprio in onore della mamma, che lì ha trascorso gli ultimi 10 mesi a causa di una grave infezione.

Jacques è apparso particolarmente protettivo nei confronti della sorella. Nel frattempo Charlene, assente alla cerimonia, starebbe ancora male. Tant'è che è stata ricoverata in una struttura di cura pochi giorni dopo il suo tanto atteso ritorno a casa a seguito dei mesi trascorsi in Sud Africa. I gemellini, nel frattempo, hanno catturato l'attenzione: all'evento lui era vestito con un maglioncino rosso, la sorellina con un abito di maglia grigio a cuori. Alle loro spalle papà Alberto.

Nel frattempo, però, si rincorrono numerose voci sulla salute di Charlene e non tutte sono rassicuranti. E dal punto di vista della vita privata, le cose non sembrano andare meglio. In molti, infatti, sospettano che la principessa sia in crisi con il marito e che si sia trasferita altrove dopo essersi sentita sola a palazzo. In ogni caso, i contorni della vicenda sono ancora poco chiari.

