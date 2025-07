Kate Middleton, Natasha Archer la scarica dopo 15 anni: terremoto a corte

L'assistente personale di Kate Middleton, Natasha Archer, lascia Kensington Palace dopo 15 anni di servizio. Lo rivela, in esclusiva, la rivista People. Dietro la sua decisione l'intenzione di avviare una propria attività di consulenza privata. Una notizia, questa, che la principessa del Galles avrebbe accolto in maniera positiva, augurando il meglio alla Archer. Quest'ultima, 37 anni e soprannominata affettuosamente "Tash", era entrata a far parte della famiglia reale nel 2010 come assistente personale sia di Kate che del marito, il principe William. Negli anni, è diventata una delle persone più vicine alla futura regina di Inghilterra. Tanto che ormai era nota per essere la sua stylist non ufficiale.

Per molto tempo, quindi, la 37enne ha anche curato il guardaroba della principessa in occasione di importanti impegni reali. E così anche lei avrebbe contribuito al cosiddetto "effetto Kate Middleton", fenomeno per cui i capi da lei indossati vanno esauriti nei negozi e online in pochissimo tempo. Una situazione che contribuirebbe all'economia del Regno Unito con 1,27 miliardi di dollari all'anno.