Sue Radford, la madre di 22 figli in rovina per Natale: a cosa si è ridotta

Un Natale particolare per la numerosissima famiglia di Sue Radford. Una signora inglese, 46 anni, madre di 22 figli, che ha fatto sapere che quest'anno prevede di spendere circa 5mila sterline per comprare doni da consegnare ai suoi figli per la festa del Natale. Nel frattempo tutti i componenti della più numerosa famiglia d'Inghilterra ha montato e addobbato l'albero di Natale nel loro giardino, nella zona del Lancashire. Anche gli anni scorsi la signora Radford ha raccontato di aver speso circa 5mila sterline in regali, pari a circa 100-250 pound per ciascuno dei figli.

Miss Radford, racconta il quotidiano Leggo, di solito incarta a mano ogni regalo che acquista. Lei e suo marito Noel consumano circa 70 rotoli di carta da regalo ogni anno. Il padre di famiglia inoltre cucina un tacchino del peso di 7-10 chili con patate e cavolini di Bruxelles. Un menu da leccarsi i baffi che andrà, anche quello, a contribuire sulle casse della famiglia inglese.

I Radford posseggono una pasticceria, la The Radford Pie e, almeno, sui dolci di Natale risparmiano. "Non è assolutamente vero che siamo ricchi, come molti credono", ha detto la signora Radford in un video caricato sul loro canale YouTube. "Esser ricchi per me significherebbe avere una grande villa, super car e qualche barca. Assolutamente non è così", ha spiegato. Riescono ad avere qualche guadagno extra con alcune sponsorizzazioni di brand pubblicizzate sul loro canale Instagram e YouTube.

