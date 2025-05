Germania, Merz: "Avremo l'esercito più forte di tutti"

"Dobbiamo poterci difendere per non doverci difendere". Con queste parole Friedrich Merz si assume l'impegno di dotare la Germania dell’esercito più forte. "Il governo federale - ha spiegato il cancelliere tedesco al Bundestag - fornirà alle forze armate tutti i mezzi finanziari di cui hanno bisogno per diventare le più forti d’Europa". Per Merz si tratta di "quello che da decenni chiamiamo 'deterrenza'. E ci sono pochi insegnamenti del passato che si lasciano proiettare in modo tanto calzante alla situazione attuale: la forza tiene lontani gli aggressori. La debolezza invece è un invito per loro. Il nostro obiettivo in Germania e in Europa è che noi insieme siamo così forti da non dover mai impiegare le armi".

Occhi dunque puntati su quanto sta accadendo in Ucraina per mano della Russia e non solo. "Rileviamo elementi di rivalità sistemica nelle azioni di politica estera della Cina. Guardiamo con preoccupazione alla crescente vicinanza tra Pechino e Mosca", ha ribadito durante la sua prima dichiarazione al Parlamento tedesco. Il cancelliere ha parlato proprio di una minaccia russa sul continente europeo. Minaccia - a suo dire - che porta la Germania a impiegare l'"esercito convenzionale più potente d'Europa" grazie alle centinaia di miliardi di euro di investimenti sbloccati dal suo governo. Il rafforzamento della Bundeswehr, a lungo sottofinanziata, è "la nostra priorità assoluta", ha dunque insistito sottolineando che "è ciò che si aspetta il Paese più popoloso e potente d'Europa. Anche i nostri amici e partner se lo aspettano da noi. Anzi, lo esigono praticamente".