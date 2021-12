Ryan, riceve una mancia da 4mila dollari? Cameriera licenziata in tronco: il ricatto al ristorante

14 dicembre 2021 a

Ha ricevuto una lauta mancia ma per essersi rifiutata di dividerla con i colleghi è stata licenziata in tronco. E' successo in Arkansas dove una cameriera ha ricevuto da un generosissimo gruppo di dirigenti immobiliari 4mila e 400 dollari. Peccato che Ryan Brandt, del ristorante Oven & Tap a Bentonville, si sia voluta tenere il malloppo per sé anche se aveva servito al tavolo con un'altra collega. I clienti erano 44 dirigenti immobiliari che avevano deciso di offrire 100 dollari a testa per il servizio.

Grant Wise, presidente della società immobiliare locale Witly, riporta il Messaggero, ha spiegato: "Tutti a questo tavolo hanno contribuito con 100 dollari per te e per l'altra cameriera. Quindi ti diamo una mancia di 4.400 dollari da dividere con l'altra ragazza che si è presa cura di noi". La donna si è commossa e Wise ha continuato: "È stata una cosa incredibile da fare e vedere la reazione della cameriera e sapere cosa ha significato per lei e l'impatto che ha già avuto sulla sua vita".

Il suo capo le ha quindi chiesto di dividere la cifra con il resto del personale del ristorante. "Dovevo dare i miei soldi al mio capoturno per essere presi, e poi avrei portato a casa il 20 percento", ha detto lei. Così Wise ha recuperato i soldi e ha dato la mancia alla signora Brandt fuori, lontano dai suoi capi. Per questo è stata licenziata: "È stato devastante".

