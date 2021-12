Regina Elisabetta? Non proprio. Disastro del Corsera, con chi l'ha confusa: occhio alla foto

14 dicembre 2021 a

a

a

Dagospia ha pubblicato un flash in cui ha messo in risalto il lapsus del Corriere della Sera, che ha sbagliato la didascalia di una foto a corredo dell’intervista realizzata a Sarah Ferguson. “Confonde la ‘Regina Madre’ (che nel 1987 aveva 87 anni) - si legge sul sito di Roberto D’Agostino - con la Regina Elisabetta. L’ex moglie del principe Andrea si sarà fatta una bella risata, visto l’astio che nutre verso l’ex suocera…”.

La fu “ribelle” della famiglia reale inglese a 62 anni è stata descritta come pacificata con se stessa e con gli altri. Nella lunga chiacchierata con il Corriere della Sera, la Ferguson non ha definito “difficile” far parte della famiglia reale: “Non la vedo così, è stato un grande onore venir messa sulla scena pubblica il giorno delle mie nozze. Sono stata fortunata e privilegiata. E quando ho combinato pasticci mi sono sempre scusata se capivo che avrei potuto gestire meglio le cose”.

Video su questo argomento Principe Harry, altra bomba su Carlo: la soffiata sul miliardario arabo, gli "strani affari" di papà

La Ferguson ha parlato anche di Harry e Meghan e dell’intervista che hanno rilasciato a Oprah Winfrey, sollevando un polverone tra i reali: “Non presumo di dar loro consigli eccetto quello di essere felici. L’unica cosa che aggiungo è che Oprah mi aiutò molto negli Usa”. Ma oggi chi è Sarah Ferguson? “Una donna forte, indipendente che sta realizzando i suoi sogni, come quello di diventare scrittrice”, ha dichiarato al Corsera.

"Cos'ha regalato a Meghan e cosa a Kate". Voci da Palazzo: così la Regina umilia la Markle a Natale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.