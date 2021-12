Regina Elisabetta, la follia: quante persone invita a cena mentre il Covid dilaga. Terrore nel Regno Unito

15 dicembre 2021 a

La variante Omicron è ormai sempre più diffusa in Inghilterra, soprattutto a Londra. Questo però non fermerà la regina Elisabetta, che tira dritto per la sua strada e non rinuncia certo alle tradizioni natalizie. Tradizioni che adesso stonano con le restrizioni imposte a tutti gli altri cittadini, proprio per arginare la diffusione del contagio. Stando a quanto riporta il Daily Mail, citato dal Corriere della Sera, la Sovrana terrà il tradizionale pranzo che precede il Natale con tutta la famiglia reale.

All'evento dovrebbero partecipare circa 50 parenti tra figli, nipoti, bisnipoti, cugini e figli di cugini. Col rischio assembramento che è praticamente dietro l'angolo. Si tratta di un appuntamento cui Sua Maestà tiene molto e a cui ha dovuto rinunciare l'anno scorso causa lockdown. Quest'anno il lockdown non c'è, ma la situazione resta comunque preoccupante. In ogni caso il pranzo di Elisabetta, programmato per martedì 21 dicembre, si farà. Il giorno dopo, come da tradizione, la Sovrana si trasferirà nella tenuta di Sandringham nel Norfolk per i giorni di festa. Questa volta, però, non si sposterà in treno, ma in elicottero.

Secondo il Daily Mail, la Regina non avrebbe proprio dato ascolto a chi le raccomandava di annullare questa grande riunione di famiglia. Tra l'altro, si tratta del primo Natale senza il principe Filippo. La decisione della regina, comunque, rischia di mettere in imbarazzo Boris Johnson, che sta introducendo nuove restrizioni alle libertà individuali vista la criticità della situazione. Basti pensare che ieri nel Regno Unito sono stati registrati più di 59mila casi e 150 decessi.

