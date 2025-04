Dossier Covid, la bomba degli Usa contro la Cina

«L’amministrazione Trump è stata molto chiara: a differenza di quella precedente, noi saremo i più transparent (non serve la traduzione, si capisce perfettamente: “trasparenti”) nella storia degli Stati Uniti». Kaelan Dorr, di professione portavoce per la Casa Bianca, non usa mezzi termini: «Nulla», ribadisce, «ci impedirà di innovare e trovare modi creativi per rispettare questo accordo» stipulato coi cittadini. È così, attraverso una nota di poche righe ma puntuale, che Washington spiega all’America perché ha deciso di mettere on-line, utilizzando un link governativo che fino a due giorni fa rimandava a una serie di informazioni sulla malattia e sui vaccini, la pagina “Lab Leak” (sottotitolo: «Le vere origini del Covid-19). Non tanto il braccio di ferro col Dragone di Xi Jinping, non la guerra dei dazi sullo sfondo e nemmeno la battaglia interna coi democratici, i loro esperti e la loro gestione della pandemia: piuttosto una sorta di “operazione chiarezza”, nel senso di essere il più diretti, aperti e senza filtri possibile. Tanto più che, per esempio, il deputato del Grand old party James Comer, che tra l’altro è il presidente del comitato che ha svolto la più recente delle indagini sulle origini del Covid, è il primo che si premura di elogiare il tycoon per l’iniziativa e commenta, entusiasta: «Il presidente Trump sta giustamente fornendo al popolo americano la verità sulla pandemia».

Fa parlare, dall’altra parte dell’Atlantico, la decisione di promuovere in rete (e ufficialmente) la teoria della fuga da un laboratorio di Wuhan come inizio dell’emergenza sanitaria del 2020: anche se, in realtà, non è nuova e non è neppure recente. Il dibattito tiene banco da oltre cinque anni, nel mezzo ci sono state indagini da parte di agenzie federali e organizzazioni sanitarie (anche private), si è espressa a tal proposito pure qualche commissione al Congresso Usa e a gennaio la Cia, l’agenzia di intelligence di Langley, ha parzialmente corretto la sua posizione sostenendo che sì, quell’ipotesi che ora i repubblicani di Trump corrono a mettere nero su bianco in internet, è la spiegazione più plausibile di quanto sia successo (nonostante provarlo col rigore scientifico sia un’esercizio dal «basso grado di attendibilità»). Insomma: «Non abbiamo la certezza che il virus non sia scappato da un laboratorio», come sostiene, qui in Italia, la dottoressa Ariela Benigni che fa il segretario scientifico e il coordinatore del settore ricerche a Bergamo e Ranica per conto dell’istituto Mario Negri, però è possibile neanche affermare il contrario.

