Hollywood, "Brutalizzata dal fidanzato". Sapete chi è questa donna? America sconvolta: una morte orrenda

La manager delle star, Angela Kukawski, è stata trovata morta nella sua auto in un quartiere di Los Angeles. Arrestato con l’accusa di omicidio e tortura il suo fidanzato, Jason Barker. La professionista rappresentava, tra gli altri, anche le la nota famiglia Kardashian, molto seguita negli Stati Uniti e in tutto il mondo. La 55enne – come ricostruito da TgCom24 - era scomparsa lo scorso 22 dicembre.

Raccapriccianti i dettagli che emergono dal caso: sul cadavere della donna sono stati trovati segni di strangolamento e ferite provocate da un'arma contundente. Intanto i Kardashian hanno già espresso il loro cordoglio: “Angela era davvero la migliore. Si prendeva cura di ognuno di noi e faceva accadere cose impossibili - hanno detto alla Cnn -. Ci mancherà molto e inviamo le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento così difficile".

Stando alle prime informazioni trapelate dagli investigatori, Barker avrebbe torturato e ucciso la compagna nella loro casa di Sherman Oaks, poi – dopo aver messo il cadavere in auto - avrebbe guidato fino a Simi Valley per poi abbandonare lì il veicolo. L'uomo dovrà comparire in tribunale il 12 gennaio. A commentare l’accaduto anche un’altra star americana cliente della Kukawski, la cantante Nicki Minaj: "La persona che lavorava più duramente, più affidabile e più dolce che io abbia mai conosciuto. Non ti meritavi questo Angela, ho il cuore spezzato per i tuoi figli".

