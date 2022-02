Russia, manovre di guerra: "Trenta navi militari nel Mar Nero". Putin, piano d'invasione: carneficina?

12 febbraio 2022 a

Più di 30 navi della Marina russa starebbero attuando delle manovre nel Mar Nero. Un segnale non proprio positivo, vista la crisi ucraina delle ultime settimane. Si tratterebbe di unità "di varie classi di questa flotta e di altre", stando all'agenzia Tass, che cita il servizio informazione della flotta del Mar Nero. Queste imbarcazioni sarebbero salpate da Sebastopoli e Novorossijsk "per le esercitazioni sotto la supervisione del comandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio Igor Osipov".

Quale l'obiettivo? A quanto pare l'intento sarebbe quello di "difendere la costa della penisola di Crimea, le basi delle flotta del Mar Nero, infrastrutture economiche da eventuali minacce militari". Nel frattempo, l'allarme è scattato anche in Italia. "In considerazione dell'attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l'Ucraina con i mezzi commerciali disponibili": lo ha segnalato l'Unità di Crisi della Farnesina. Prima ancora lo avevano fatto Germania, Spagna e Olanda.

Non sarebbe andato bene invece il colloquio telefonico di questa mattina tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Antony Blinken. "Gli Stati Uniti e l'Ue hanno 'ignorato' le richieste della Russia sulla sicurezza", ha fatto sapere Mosca in una nota. Per Lavrov le affermazioni di Washington secondo cui Mosca vuole invadere l'Ucraina sono delle "provocazioni" e un modo di fare "propaganda" anti-russa. La Cia, nel frattempo, sostiene che l'attacco russo all'Ucraina potrebbe avvenire già la settimana prossima.

