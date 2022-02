Joe Biden, la voce sul gioco sporco: "Fa il duro sulla pelle dell'Europa", sconcertante teoria sui sondaggi

16 febbraio 2022 a

Più si va avanti nel tempo e più cresce la convinzione di opinionisti e analisti che non ci sarà alcuna guerra. Tutto sembra destinato a finire con un nulla di fatto, ovvero con l’Ucraina che alla fine non entrerà nella Nato, che è poi il vero vulnus della crisi. Non a caso il canale diplomatico non si è mai chiuso, ma sia Vladimir Putin e Joe Biden stanno circumnavigando attorno alla possibilità di un conflitto per i propri interessi personali.

In particolare il presidente degli Stati Uniti sta attuando una strategia che appare ormai sempre più chiara, finalizzata a recuperare qualche punto nei sondaggi che lo danno in caduta libera: sta tenendo alto il livello d’allarme per provare a capitalizzare il più possibile in termini di consenso. Lo scrive Il Tempo, secondo cui Biden sta cercando di usare la crisi ucraina per provare a mostrarsi l’uomo forte che riporta gli Stati Uniti al centro del mondo.

D’altronde il presidente degli Usa avrebbe bisogno di affermare la sua leadership internazionale per trarre vantaggio anche all’interno dei confini nazionali, soprattutto dopo la pessima gestione dell’affare Afghanistan e dell’economia in tempi di Covid. Il prossimo novembre Biden è atteso da un appuntamento molto importante, quello delle elezioni di midterm: i democratici temono che i repubblicani possano prendere il controllo di Camera e Senato, il che sarebbe una disfatta totale per Biden.

