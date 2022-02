Regina Elisabetta, "stop anche agli eventi virtuali": ora è panico, come sta davvero la sovrana?

22 febbraio 2022 a

La Regina Elisabetta è ancora positiva al Covid. Lo ha fatto sapere Buckingham Palace in un comunicato col quale ha aggiornato i sudditi sulle condizioni di Sua Maestà. Quest'ultima avrebbe "sintomi leggeri simili a un raffreddore". Da Palazzo, poi, hanno fatto sapere che - a differenza di quanto detto in precedenza - la sovrana si asterrà oggi anche dagli impegni virtuali. Impegni che invece avrebbe dovuto svolgere in base all'agenda diffusa dopo la notizia dell'infezione.

La Sovrana, che probabilmente ha contratto il virus dopo una visita del principe Carlo, ha già ricevuto tre dosi di vaccino. "Poiché Sua Maestà sta ancora sperimentando sintomi leggeri simili a un raffreddore ella ha deciso di non sottoporsi agli impegni virtuali pianificati per oggi - si legge nel comunicato del palazzo reale -. Continuerà a svolgere alcuni compiti leggeri".

Ieri, intanto, il primo ministro Boris Johnson - durante la formalizzazione in Parlamento del piano del governo britannico per una revoca totale delle ultime restrizioni Covid - aveva rinnovato a nome di tutti gli schieramenti politici e del Paese intero gli auguri di "una piena e rapida guarigione" all'anziana monarca. Auguri fatti poi propri in apertura di dibattito anche dagli altri leader, a cominciare dal numero uno dell'opposizione laburista, Keir Starmer.

