Ucraina, il soldato russo catturato: "Putin mi ha ingannato, non sapevo nulla"

In un video che sta facendo il giro dei social si vede un giovane soldato russo catturato dai militari ucraini. "Noi non sapevamo niente dell'invasione dell'Ucraina, siamo stati ingannati", dice. Non sarebbe il solo. In un altro filmato rilanciato dalla pagina Twitter Russia-Ucraina h24, viene mostrato un ragazzo nato nel 2002 della regione di Irkutsk: "Il Cremlino sta gettando nel tritacarne ragazzi molto giovani provenienti dalle parti più lontane della Russia". E ancora, in un'altra clip si vede un blindato russo disarmato dalle milizie territoriali ucraine.

Ma attenzione, questi video che circolano in rete vanno presi con le pinze. Come viene sottolineato anche da Russia-Ucraina h24, potrebbero essere semplicemente filmati propagandistici. Di una o dell'altra parte coinvolte nella guerra.

Basti pensare che pure sul bilancio di morti e feriti ci sono numeri diversi. Le perdite ucraine sarebbero circa 300, tra cui, secondo la Difesa di Londra, almeno 57 civili. Per la stessa fonte, sono circa 450 i combattenti russi uccisi, mentre Kiev evoca bilanci ben più pesanti (oltre un migliaio), in una guerra di propaganda senza fine. Il Pentagono parla di oltre 200 missili piovuti in tutto il Paese, e l'Ucraina si affida a quello che può, invitando i cittadini a respingere "gli invasori con le molotov", con tanto di istruzioni per realizzare il cocktail incendiario.

