Ucraina, camion russi con il sistema ToS-1: scenario "ceceno", l'arma più letale mai vista

Uno scenario "afghano" per l'Ucraina. Le immagini di camion russi che varcano il confine con la Bielorussia ed entrano nel Paese invaso oltre 60 ore fa stanno facendo il giro del mondo. Questo perché quei mezzi sono equipaggiati, secondo quanto testimoniato da Frederik Pletigen, corrispondente della Cnn che ha pubblicato il video, con il famigerato sistema lanciafiamme ToS-1. Quei camion a pianale piatto, cioè, trasportano una delle armi più letali mai viste su uno scenario di guerra, pensate appositamente per eliminare nella maniera più rapida e brutale possibile, ogni forma di vita su cui si abbatte.

Il ToS-1 è un sistema missilistico montato su un telaio di un carro armato T-72 che spara razzi termobarici ed è stato utilizzato per la prima volta durante la guerra sovietica in Afghanistan. Più di recente è stato adoperato anche in Cecenia e Siria, due conflitti che hanno attirato sui russi le accuse di carneficine di civili. Dal punto di vista tecnico, è progettato per supportare truppe e mezzi corazzati in campo aperto, impiega razzi da 220 millimetri che può lanciare singolarmente o in un'unica salva. Il quotidiano britannico Guardian ha già definito il video "uno sviluppo altamente inquietante", proprio per questo motivo.

La prestigiosa testata ricorda infatti l'effetto devastante del T0S-1: quando scoppiano in un luogo chiuso, le controverse armi termobariche creano una fortissima onda di pressione che all'istante dilania gli organi interni di tutti i presenti. A Mosca, il governo ha dato l'ordine ai media russi di cancellare da titoli, articoli e servizi i termini "invasione" e "vittime civili", ma da ore circolano video di bersagli come palazzi residenziali disintegrati dai razzi degli invasori. E l'arrivo dei razzi termobarici promette una nuova sanguinosa escalation.

