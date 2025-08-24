Droni contro tutta la Russia: Mosca, San Pietroburgo e Kursk, incendio in una centrale nucleare

Pioggia di droni ucraini su tutto il territorio della Russia. Uno di questi è stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea del Cremlino nei pressi della centrale nucleare di Kursk e, durante la caduta, la testata è esplosa danneggiando un trasformatore. Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'impianto, precisando che l'incidente è avvenuto alle 00:26 ora di Mosca (le 11.26 in Italia).

L'esplosione ha provocato un incendio che è stato subito domato dai soccorsi. Non si registrano vittime e i livelli di radioattività restano nella norma. Per motivi di sicurezza, l'unità di potenza numero 3 è stata ridotta del 50 per cento, mentre le altre unità restano operative o in manutenzione programmata. In passato la centrale di Kursk era già stata presa di mira da tentativi di attacco con droni, respinti dalla difesa aerea, senza conseguenze sul funzionamento dell'impianto.

Le autorità russe hanno inoltre denunciato che droni sono stati lanciati sabato sera dall'Ucraina verso Mosca e San Pietroburgo. Lo riportano le agenzie di stampa russe. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha riferito della distruzione di un drone delle forze armate ucraine diretto verso la capitale russa e ha aggiunto che i servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo dell'impatto. Per quanto riguarda San Pietroburgo, il vice governatore Yevgeny Razumishkin ha riferito che 2 finestre di una casa nel quartiere Krasnoselsky, nella zona sudovest della città, sono state danneggiate sabato a seguito della neutralizzazione di un drone. Razumishkin ha precisato che non ci sono vittime. Precedentemente il governatore Alexander Beglov aveva riferito che sempre nella giornata di sabato a San Pietroburgo erano stati neutralizzati 2 droni, nei quartieri Pushkinsky e Krasnoselsky.

Anche nelle ore precedenti c'erano stati attacchi incrociati di droni russi e ucraini che hanno causato in Ucraina una vittima, alcuni feriti e ha mandato in tilt le ferrovie in Russia. Secondo Ukrinform, un drone nemico aveva colpito un minibus nel distretto di Synelnykove, nella regione di Dnipropetrovsk. Un uomo è morto e altre cinque persone sono rimaste ferite. Fonti russe hanno invece confermato che, nella notte del 23 agosto, droni ucraini hanno colpito due infrastrutture ferroviarie nella Russia meridionale, nelle regioni di Rostov e Volgograd, causando ritardi per quasi 40 treni. Nella regione di Rostov, le Forze armate ucraine hanno attaccato la tratta ferroviaria Rossosh-Sokhranovka per la seconda volta in una settimana.