Cina, "pronta a inviare truppe a Kiev": l'indiscrezione che può cambiare tutto

La Cina sarebbe disponibile a inviare truppe di peacekeeping in Ucraina su mandato dell'Onu in caso di cessate il fuoco. È quello che scrive il quotidiano tedescoWelt am Sonntag, citando fonti diplomatiche europee che lo hanno appreso dall'entourage governativo cinese. "Il governo cinese sarebbe pronto a questo solo se le truppe fossero impiegate su incarico dell'Onu", hanno sottolineato le fonti.
Pechino è l'ultima in ordine di tempo a intervenire nella discussione su quali forze di peacekeeping potrebbero essere dispiegate in Ucraina in futuro e a quali condizioni, mentre i colloqui di pace tra Russia e Ucraina, mediati dagli Stati Uniti, sembrano ben lontani dal concretizzarsi. Secondo Welt, le reazioni all'annuncio della Cina sono state contrastanti: se per alcuni una coalizione di paesi al di là dei tradizionali alleati occidentali dell'Ucraina potrebbe rendere la prospettiva di forze di peacekeeping più accettabile per la Russia; secondo altri invece "c'è il pericolo che la Cina voglia principalmente spiare l'Ucraina e, in caso di conflitto, assuma una posizione chiaramente filo-russa invece di una posizione neutrale", ha dichiarato aWelt un alto diplomatico dell'Ue a conoscenza delle discussioni in corso.
Intanto, la scorsa settimana le discussioni si sono concentrate soprattutto sulle garanzie di sicurezza che potrebbero essere offerte all'Ucraina. E Kiev, dal canto suo, ha sottolineato la necessità di solide garanzie di sicurezza supportate dal sostegno internazionale nell'ambito di qualsiasi negoziato di pace, osservando che la Russia ha ripetutamente violato gli accordi internazionali.