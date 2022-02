Regina Elisabetta, "pronto il piano di fuga": le bombe di Putin minacciano anche la famiglia reale

26 febbraio 2022 a

La Regina Elisabetta è ancora alle prese con il Covid, anche se i suoi più stretti collaboratori assicurano che abbia solo dei sintomi lievi, simili a un raffreddore. Il caso a voluto che sia scoppiata una guerra proprio nella settimana in cui la sovrana ha fatto preoccupare il Regno Unito con la notizia della sua positività. A Buckingham Palace si segue con una certa apprensione quanto sta accadendo in Ucraina, dove Vladimir Putin ha dato il via all’invasione russa nella notte tra mercoledì e giovedì.

I tabloid inglesi hanno rivelato che la Regina Elisabetta e tutta la famiglia reale hanno da decenni un piano per ogni evenienza, compresa quella di un attacco nucleare. Si tratta dell’operazione Candid, che ha l’obiettivo di mettere in sicurezza la sovrana e i suoi familiari nel caso in cui anche solo una bomba dovesse essere diretta verso il Regno Unito. Non si conoscono ovviamente i luoghi scelti dalla famiglia reale per mettersi in salvo, ma il piano generale sì.

Stando infatti a quanto riportato dai tabloid inglesi, la prima opzione in caso di attacco nucleare prevederebbe la fuga in case di campagna disperse e mai segnalate, tutte lontane da Londra. Poi c’è sempre la possibilità di una fuga in mare, utilizzando un sottomarino militare. Nel piano è inoltre prevista la presenza del principe Filippo al fianco della sovrana: dopo la sua morte, sicuramente un altro membro della famiglia sarà stato designato per essere al fianco della Regina Elisabetta.

