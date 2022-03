Kim Jong-un muove le bombe nucleari, le immagini-choc dai satelliti: lo zampino di Putin?

07 marzo 2022 a

a

a

Alcune immagini satellitari hanno messo in allarme gli analisi: proprio mentre imperversa la guerra in Ucraina scatenata dall’offensiva russa, la Corea del Nord starebbe pianificando di riprendere i test delle bombe nucleari. Lo scorso venerdì la società di satelliti commerciali Maxar ha scattato delle foto relative al sito di test nucleari di Punggye-ri, che mostrerebbero i “primi segni” di ripresa delle attività.

Putin e l'incidente nucleare? Poi il matto...". Kim Jong-un, agghiacciante frase rubata: missili in Corea, cosa sta succedendo | Guarda

Premesso che per rimettere in piedi e rendere perfettamente funzionante il sito ci vorrebbero anni, e che quindi la minaccia è sul medio-lungo termine e non nell’immediato, è assai preoccupante quanto immortalato dai satelliti. Le immagini mostrano infatti nuovi edifici e altri “segni di lavoro” presso l’impianto di test nucleari. Kim Jong-un potrebbe quindi aver ripreso il piano che prevede i test sulle bombe atomiche, dopo aver affermato di aver distrutto il sito nel 2018. E ci si interroga su che ruolo possa avere in tutto ciò l'escalation militare in Ucraina e il rapporto tra la Corea del Nord e la Russia di Vladimir Putin.

“Abbiamo monitorato da vicino il sito dei test nucleari di Punggye-ri - ha affermato Jeffrey Lewis, membro del Martin Center che ha guidato l’esame - visti i segnali che la Corea del Nord stesse iniziando a riparare il sito. Nell’immagine vediamo i primi segni di attività sul nuovo sito, inclusa la costruzione di un nuovo edificio, la riparazione di un altro e quello che potrebbe essere un po’ di legname e segatura. La Corea del Nord utilizza una notevole quantità di legno nel sito sia per gli edifici che per il puntellamento dei tunnel. Questi cambiamenti sono avvenuti solo negli ultimi giorni”.

“Il regno degli Stati Uniti è finito”. Kim Jong-un irrompe sulla guerra di Putin: minaccia nucleare sull'Europa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.