Kate Middleton in lacrime umilia Vladimir Putin: come si mostra in pubblico, lo schiaffo allo zar

Kate Middleton contro Vladimir Putin. Anche la duchessa di Cambridge e moglie del principe William ha deciso di schierarsi pubblicamente contro lo zar. In realtà tutta la famiglia reale lo ha fatto subito dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina, esprimendo pieno sostegno al presidente Volodymyr Zelensky. Lo dimostra anche il fatto che di recente i Cambridge sono andati a far visita al centro culturale ucraino a Londra portando conforto ai volontari. La coppia, in particolare, avrebbe donato dei dolcetti fatti a mano a Kensington. Un pensiero speciale che si aggiunge agli altri generi di prima necessità in partenza per l’Ucraina.

Si tratta, insomma, di un gesto concreto per esprimere solidarietà. Ma non è tutto. Kate infatti ha lanciato un messaggio molto chiaro a Putin anche attraverso la scelta del suo abbigliamento: ha sfoggiato un maglioncino blu, che rimanda ai colori del'Ucraina, con sopra una spilla con la bandiera del Paese. Il look firmato Alexander McQueen non è passato inosservato: la duchessa ha scelto chiaramente da che parte stare e lo ha fatto sapere a tutti.

Durante la visita al centro ucraino, inoltre, la Middleton ha fatto fatica a parlare per via della forte commozione, dovuta sia alla drammatica situazione in Ucraina sia al senso di impotenza di fronte al conflitto.

