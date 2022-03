Marina Ovsyannikova, le foto pazzesche della giornalista-eroina (e quelle voci su Vladimir Putin)

16 marzo 2022 a

È diventata un'eroina della resistenza ucraina, il suo gesto è stato celebrato in tutto il giorno. Si parla di Marina Ovsyannikova, la celebre giornalista russa che ha contestato Vladimir Putin e la sua guerra facendo irruzione nel tg della sera della principale rete nazionale. Subito oscurata e arrestata, se la caverà con una multa. Per ora: il processo è destinato a continuare e lei ha detto di temere per i suoi figli.

Un gesto di coraggio raro, quello di Marina, soprattutto per il fatto che soltanto pochi giorni prima il Cremlino aveva approvato una legge che prevede fino a 15 anni di carcere per chi diffonde "fake-news" sulla guerra in Ucraina, ovvero per chi diffonde notizie sgradite a Putin. Il suo arresto e il seguente interrogatorio di 14 ore hanno sollevato scandalo a livello planetario. Curioso il fatto che Putin l'avesse scelta in passato come sua interlocutrice e intervistatrice preferita. Forse anche per il fatto che Marina è una donna bellissima, e lo zar sanguinario, come è noto, non è immune al fascino del gentil sesso. Per inciso, Marina in un video preregistrato e diffuso dopo il suo arresto, aveva detto di "vergognarsi" per aver favorito la propaganda di Putin e del Cremlino nei suoi lunghi anni di militanza nella tv di Stato.

