Vladimir Putin malato, la bomba di Fiona Hill: "Il suo tempo sta finendo". Chi è questa donna, choc in Russia

16 marzo 2022 a

a

a

Secondo gli 007 occidentali Vladimir Putin sarebbe malato. Il presidente russo avrebbe continui scatti d'ira continui, quasi certamente dovuti ai farmaci che assume per curarsi. Durante le recenti apparizioni televisive è apparso notevolmente più gonfio intorno al viso e al collo. Il Telegraph ha suggerito che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che "potrebbe essere sottoposto a un trattamento con steroidi".

"Ora tutto sembra possibile". Colpo di Stato in Russia, ore contate per Putin? Una fragorosa conferma: chi è quest'uomo

Fiona Hill - una delle esperte statunitensi più rispettate in Russia - ha confermato che, "Putin non ha un bell'aspetto, ha la faccia piuttosto gonfia. Sappiamo che si è lamentato di avere problemi alla schiena. Potrebbe essere che stia assumendo alte dosi di steroidi, o potrebbe esserci qualcos'altro. Potrebbe avere la sensazione che il tempo stia finendo - sono 22 anni, dopo tutto che è al comando, e la probabilità dopo quel tipo di tempo che un leader russo se ne vada volontariamente o attraverso le elezioni è piuttosto sottile", ha aggiunto la Hill.

"A Chernobyl tutti prigionieri, siamo a un passo dalla catastrofe": Lala Tarapakina, la donna che smaschera Putin

"L'unica altra persona che è stata leader russo nei tempi moderni più a lungo di Putin è Stalin, e Stalin è morto in carica", ha aggiunto la Hill . Una fonte anonima dell'intelligence statunitense ha spiegato invece al Daily Star che la "faccia gonfia" del presidente Putin potrebbe essere dovuta ai farmaci chemioterapici. In passato, il presidente russo si è costruito l'immagine di una figura di uomo forte e ha posato per le foto di gare di judo e a torso nudo su un cavallo. Una sorta di narrazione di personaggio forte e autoritario che sarebbe in netto contrasto con quella di un uomo malato e alla prese con l'assunzione di farmaci.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.