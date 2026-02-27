Mosca ci invade di islamici dai tunnel sotterranei: la scoperta

L’ultimo dei tunnel, il più grande, è stato scoperto a dicembre scorso nei pressi del villaggio di Narewka e ha permesso il passaggio di circa 180 migranti, provenienti principalmente dall'Afghanistan e dal Pakistan, tutti puntualmente arrestati una volta emersi dal lato polacco.

Ma quel che è certo è che la Bielorussia ha iniziato a usare i migranti come tecnica di pressione contro la Ue già nel 2021 quando fu lo stesso presidente Lukashenko a incoraggiarne il flusso, una mossa alla quale la Polonia reagì costruendo un muro di recinzioni e dispiegando al confine migliaia di soldati. Ciò non ha impedito che i tentativi continuassero, tanto che nel corso del 2025 se ne sono registrati 30mila, ma il governo di Varsavia sostiene che il 98% di questi vengono sventati e respinti.

Secondo le organizzazioni internazionali per i diritti umani almeno 340 degli immigrati che hanno tentato di passare il confine tra Bielorussia e Polonia dal 2021 a oggi risultano dispersi, mentre le autorità polacche hanno ritrovato i resti di 40 persone. Insomma si tratta di una vera e propria crisi umanitaria che secondo le autorità polacche ha un responsabile principale, la Russia. Nel 2024 gli inquirenti polacchi e l’Europol hanno scovato una rete criminale composta da russi e bielorussi, oltre che da cittadini polacchi stessi, che trafficava migranti dalla Bielorussia e dalla Russia verso l'Ue. La rete era collegata ad almeno 600 entrate irregolari, riguardanti perlopiù immigrati provenienti da Afghanistan, Egitto, Iran, Iraq e Siria che hanno pagato per il “trasferimento” circa 5mila euro a persona, talvolta in criptovaluta.