Aereo Boeing 737 si schianta in Cina con 133 persone a bordo: "L'ultimo incidente mortale...", immagini sconvolgenti

21 marzo 2022 a

a

a

Dramma in Cina: un aereo Boeing 737-89P con 133 persone a bordo si è schiantato nel sud della Cina, nella provincia di Guangxi. Secondo le prime ricostruzioni era il MU5735 della compagnia China Eastern partito da Kunming e diretto a Canton. Il velivolo ha perso rapidamente velocità dopo le 6.20 GMT (le 7.20 in Italia) e ha poi cominciato una discesa a picco. È quanto emerge dai dati del sito FlightRadar24 di tracking dei voli. L'aereo ha smesso di trasmettere i dati poco a sudovest della città cinese di Wuzhou, nella contea di Teng. Il velivolo era stato consegnato a China Eastern da Boeing a giugno del 2015 e volava da oltre 6 anni. China Eastern, con base a Shanghai, è una delle tre principali compagnie aeree cinesi e opera decine di voli nazionali e internazionali, con 248 destinazioni. L'ultimo incidente mortale di un aereo passeggeri in Cina risaliva al 2010.

Tragico incidente aereo, addio alla star dello skate mondiale: dove hanno ritrovato il corpo, agghiacciante

Dal punto di vista tecnico, il Boeing 737 bimotore a corridoio singolo è uno degli aerei più diffusi al mondo per voli di corto e medio raggio. Al momento non è chiaro quale sia il tipo di 737 coinvolto nell'incidente. La China Eastern usa diversi modelli di questo velivolo, compresi il 737-800 e il 737 Max. La versione 737 Max in passato è stata tenuta a terra in tutto il mondo a seguito di due grandi incidenti: l'ente regolatore dell'aviazione cinese ha dato il via libera al ritorno in servizio di questo aereo l'anno scorso. China Eastern è una delle tre più grandi compagnie aeree della Cina.

"Strage voluta dal pilota", il Boeing scomparso nel 2014 in Malesia? Una pista terrificante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.