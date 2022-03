Donald Trump, "sottomarini nucleari contro Vladimir Putin": la missione suicida del tycoon, choc negli Usa

23 marzo 2022 a

Torna a farsi sentire Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti. Già, perché lui, qualche idea su come "risolvere" la guerra in Ucraina, ce l'ha. Idee, come dire... peculiari. E chissà cosa sarebbe accaduto se alla Casa Bianca ci fosse stato ancora lui, in questo momento così drammatico e delicato.

Ma procediamo con ordine. Il tycoon infatti ha proposto un'altra strategia per mettere pressione a Vladimir Putin: "L'ho ascoltato usare costantemente la parola con la n, la parola nucleare", ha premesso Trump intervistato da Fox Business, riferendosi ai suoi incontri con l'omologo russo ai tempi in cui era presidente. E ancora, riprende: "Diciamo, ok... la Russia è una potenza nucleare. Ma noi, gli Stati Uniti, siamo una potenza nucleare più grande. Abbiamo i più grandi sottomarini del mondo, le macchine più potenti mai costruite", ha affermato.

E ancora: "Dovresti dire: se menzioni quella parola, nucleare, ancora una volta, invieremo i nostri sottomarini nucleari e andremo avanti e indietro, su e giù per la tua costa", ha suggerito. Insomma, The Donald propone un attacco alla Russia e a Putin con sommergibili nucleari. "Non puoi lasciare che questa tragedia continui. Non puoi lasciare che queste persone muoiano", si è infine speso in un appello.

Per la precisione, la flotta degli Usa vanta 14 sottomarini con missili balistici di classe Ohio, che sono stati "progettati specificamente - spiega la US Navy - per la furtività e la consegna precisa di testate nucleari". Certo, la peculiare proposta di Trump appare in netto contrasto rispetto a quanto vogliono fare Joe Biden e i militari a stelle e strisce, ossia evitare ogni itnervento militare diretto in Ucraina. Il prezzo da pagare, infatti, potrebbe essere la terza guerra mondiale.

