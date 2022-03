Ucraina, la diretta della guerra. Ucciso un altro generale russo, Putin sempre più isolato

27 marzo 2022 a

a

a

Il 33esimo giorno di guerra si apre con una nuova fase da parte dei russi. L'obiettivo? La "liberazione" della regione orientale del Donbass. Per gli esperti quella di Vladimir Putin non è una ritirata. Anzi, si preannuncia la fase più delicata del conflitto

Ore 7.15 - Autorità: riconquistate aree a est

Ha portato alla riconquista di diverse località un contrattacco ucraino scattato venerdì a est della città di Kharkiv. Lo riporta la Cnn che cita fonti governative locali e che precisa di aver verificato un video che mostra truppe ucraine che hanno il controllo di Vilkhivka, a circa 32 chilometri dal confine russo nel nordest dell'Ucraina. Secondo Oleg Synegubov, governatore di Kharkiv, varie aree intorno a Malaya Rogan sono state riprese dalle forze ucraine. Si tratta di zone che si trovano a circa 20 chilometri da Kharkiv.

6.28 - Media ucraini: "Forze di Kiev hanno ripreso alcune città"

Fonti di stampa segnalano che le forze ucraine hanno recuperato terreno sul campo, riprendendo il controllo anche di alcuni centri urbani. Secondo il Kyiv Independent le due cittadine di Poltavka e Malynivka, nella regione sudorientale di Zaporizhzhia, è stata liberata, mentre precedentemente aveva reso noto che i militari di Kiev avevano ripreso la città di Trostyanets, nella regione settentrionale di Sumy. Intanto la Cnn riferisce di avere verificato diversi video che mostrano le truppe ucraine nuovamente in controllo di diversi villaggi nella regione di Sumy, oltre a Vilkhivka, un centro a 32 Km dalla frontiera con la Russia nel nord-est.

Ore 4.52 - Sindaco Leopoli: "L’attacco a noi è un messaggio a Biden"

Leopoli sotto l’attacco dei razzi russi nelle scorse ore? È un messaggio che Mosca ha voluto far arrivare al presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Ne è convinto il sindaco della città nell’ovest dell’Ucraina, fino ad ora pressoché risparmiata dall’offensiva, Andriy Sadovy. «Con questo attacco gli aggressori mandano i loro saluti al presidente Biden che si trova in Polonia», ha detto, secondo quanto riportato dalla Bbc. «Leopoli è a soli 70 chilometri dalla frontiera polacca e credo che il mondo debba capire che la minaccia è molto molto seria», ha aggiunto.

Ore 4.42 - Kiev, morto generale russo in raid vicino Kherson

Il generale russo Yakov Rezantsev è stato ucciso in un attacco vicino alla città meridionale ucraina di Kherson. La conferma dell’uccisione è arrivata dal ministero ucraino della Difesa citato dalla Bbc. Secondo una fonte occidentale si tratterebbe del settimo generale dell’esercito russo rimasto ucciso in Ucraina.

Ore 21.20 - Di Maio, "guerra in stallo. Può aumentare l'aggressività di Putin"

Il ministro Luigi Di Maio ha fatto il punto della situazione a In Onda, su La7: "La guerra di Putin sta arretrando, non avanzando. Non sta andando bene e questo può aumentare l'aggressività della Russia". Inoltre il titolare della Farnesina ha condiviso il discorso di Joe Biden: "Il presidente americano ha usato parole precise, mentre Putin dall'altra parte usa le bombe. Le parole di Biden devono servire a far capire chiaramente a Putin che deve fermarsi".

Ore 20.28 - La precisazione della Casa Bianca

Joe Biden ha usato ancora una volta parole forti contro Vladimir Putin, definito un "macellaio". A creare problemi sul fronte diplomatico è però quel "Putin non può restare al potere", che è stato un assist alla propaganda del Cremlino e che ha richiesto una precisazione da parte della Casa Bianca. "Biden non stava parlando di un cambio di regime in Russia", ma intendeva dire che "a Putin non può essere permesso di esercitare il potere sui suoi vicini o sulla regione. Non stava discutendo del potere di Putin in Russia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.