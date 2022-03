Ucraina, le notizie in diretta. Zelensky contro la Ue: "Sanzioni? Non ci sono parole". Peskov: "Attacco alla Nato? No, a meno che..."

29 marzo 2022 a

Oggi è il giorno degli attesissimi negoziati di pace a Istanbul, che proseguiranno anche mercoledì. Prima dei negoziati, un lungo giro di telefonate tra leader. Nelle prossime ore prevista una telefonata Macron-Putin: è insomma il giorno della diplomazia. La Russia sarebbe pronta a cedere sulla "denazificazione" dell'Ucraina e l'ingresso di Kiev nella Ue. Tiene banco il caso del presunto avvelenamento di Abramovich. Joe Biden ancora contro Vladimir Putin: "Dittatore":

Ore 8.27 Nikopol, attacco missilistico

Le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico vicino a Nikopol, nell’Est dell’Ucraina. Lo ha annunciato su Facebook il capo dell’amministrazione statale e regionale di Nikopol Yevhen Yevtushenko, citato da Ukrinform. "Per il momento non ci sono notizie di vittime e non ci sono informazioni sulla reale minaccia per la città", ha conclusoYevtushenko.

Ore 8.00 Zelensky: "Vostre sanzioni deboli, noi paghiamo con la vita"

Volodymyr Zelesnky si scaglia ancora contro l'Occidente, "colpevole" di muoversi con eccessiva cautela. Le sanzioni, ha affermato il premier ucraino in un video pubblicato nella notte non sono che misure "passive: Non ci dovrebbero essere pacchetti di sanzioni sospese", ossia vincolate a ulteriori mosse delle truppe russe. "Si dice che ulteriori sanzioni possano essere vincolate all’uso di armi chimiche. Pensateci — stiamo aspettando che vengano utilizzate armi chimiche. E noi, che siamo qui, dovremmo aspettare che vengano utilizzate su di noi. Non basta quel che la Russia sta facendo per imporre contro di loro un embargo petrolifero? Non bastano le bombe al fosforo? Semplicemente non ci sono parole. Perché se le sanzioni possono essere aggirate, la leadership russa penserà di poterle evitare senza problemi. E noi, ucraini, paghiamo con le nostre vite. Migliaia di vite. La paura rende complici", conclude Zelensky

06.53 Kuleba: "Putin ha i suoi piani, noi i nostri"

"Se Putin ha i suoi piani per 'distruggere' l'Ucraina, anche noi abbiamo i nostri, vincere la guerra e liberare i nostri territori": così il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba in tv, secondo quanto riferito dall'agenzia ucraina Unian, rilanciata dalla Ukrainska Pravda. Il riferimento è al tentativo di mediazione attribuito dal Times all'oligarca russo Roman Abramovich al quale il presidente russo Putin avrebbe reagito affermando: "Digli che li distruggerò". "Ricordo che Putin aveva detto che avrebbe catturato Kiev e le città chiave dell'Ucraina in pochi giorni, ma non è avvenuto", ha concluso

Ore 6.41 Bbc: chi ha avvelenato Abramovich

Potrebbe essere stato organizzato da estremisti russi il presunto avvelenamento denunciato dal miliardario russo Roman Abramovich con sintomi avvertiti durante i colloqui di pace al confine tra Ucraina e Bielorussia all'inizio di questo mese. Sintomi che avrebbero accusato anche due negoziatori di pace ucraini. Lo rivela la Bbc che cita un rapporto riservato. Eppure, un funzionario statunitense, citato da Reuters e rimasto anonimo, avrebbe affermato che a parere dell'intelligence i sintomi sarebbero dovuti a fattori "ambientali" e non ad avvelenamento.

Ore 5.55 Tass, Onu all'Ucraina: Indagare su torture a prigionieri di guerra

L'Onu ha chiesto alle autorità di Kiev e di Mosca di fare luce sugli episodi di torture inflitte ai prigionieri di guerra in Ucraina, mostrati da alcuni video apparsi su Internet. Lo ha dichiarato - fa sapere l'agenzia Tass - il capo della Missione di monitoraggio delle Nazioni Unite per i diritti umani in Ucraina, Matilda Bogner.

Ore 04.45 Cremlino: attacco a Paesi Nato? No

La Russia non ha in mente alcun attacco a Paesi Nato. Lo ha confermato al canale televisivo americano Pbs il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, a meno che non sia "un atto reciproco". Lo rilancia Ria Novosti. "Se questa non è un'azione di ritorsione, se non ci obbligano a farlo. Non possiamo pensarci e non vogliamo pensarci", ha risposto Peskov a chi gli chiedeva di immaginare una situazione tale per cui inviare truppe in un paese della Nato.

Ore 2.12 Peskov: guerra commerciale occidente contro Russia

La Russia si sente circondata da una "realtà ostile", poiché è "nel mezzo di una guerra, economica e commerciale" portata avanti dai Paesi dell'occidente, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nell'intervista all'emittente americana Pbs.

Ore 1.50 Peskov: Allarmanti e insultanti parole Joe Biden su Putin

Le parole del presidente Usa Joe Biden sul fatto che Vladimir Putin non possa restare al potere perché è un tiranno, sono state "abbastanza allarmanti e sono da considerare un insulto personale". Così il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov in una intervista all'emittente americana Pbs.

Ore 00.45 Joe Biden rilancia: Putin è un dittatore

Joe Biden torna a definire Vladimir Putin un dittatore, questa volta dal suo account Twitter personale e non su quello ufficiale @POTUS. "Un dittatore deciso a ricostruire un impero non cancellerà mai l'amore di un popolo per la libertà. La brutalità non distruggerà mai la volontà di essere liberi. L'Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia", ha postato Joe Biden poche ore dopo aver dato del "macellaio" allo zar, con tutte le conseguenze del caso.

Ore 00.30 Uk oltre mille mercenari della Wagner nell'est

"La compagnia militare privata russa, il gruppo Wagner, si è già schierata nell'Ucraina orientale, ci aspettiamo che dispieghino più di mille mercenari, inclusi alti dirigenti dell'organizzazione, per intraprendere operazioni di combattimento". Così su Twitter il ministero della Difesa britannico aggiungendo che, "a causa delle pesanti perdite e di una invasione che si è ampiamente fermata", Mosca "è stata molto probabilmente costretta a rivedere le priorità del gruppo Wagner", portando in Ucraina i suoi combattenti che si trovano in Siria e in altre zone dell'Africa.

Ore 00.12 Media: ok Mosca a Ucraina in Ue se non allineata militarmente

La Russia non chiederebbe più la "denazificazione" all'Ucraina ed è pronta a lasciare Kiev entrare nell'Ue a condizione che rimanga non allineata militarmente: questo prevede la bozza del cessate il fuoco fra Mosca e Kiev, secondo quattro fonti citate del Fiancial Times. Nel documento, si spiega, Mosca rinuncerebbe alle richieste di "denazificazione", di "smilitarizzazione" e di tutela legale della lingua russa in Ucraina, ma c'è comunque la richiesta che Kiev rinunci a ospitare basi militari straniere e abbandoni la sua ambizione di diventare membro della Nato. Le fonti, aggiunge l'autorevole quotidiano britannico, hanno richiesto l'anonimato perché la questione "non è ancora finalizzata". Le delegazioni di Russia e Ucraina inizieranno un nuovo round di colloqui in mattinata in Turchia.

