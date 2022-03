Russia, "bombardieri con armi nucleari" violano lo spazio aereo svedese: minaccia alla Nato? "Non è un incidente"

30 marzo 2022 a

Dalla stampa svedese arrivano notizie tutt’altro che banali sul presunto “incidente” avvenuto lo scorso 2 marzo, quando quattro aerei russi hanno volato lo spazio aereo della Svezia vicino a Gotland. Due di quegli aerei sarebbero stati equipaggiati con armi nucleari: l’indiscrezione arriva dalla tv svedese, che ha indagato approfonditamente sulla faccenda, arrivando a sostenere che la violazione dello spazio aereo da parte della Russia è stato un atto deliberato.

Quindi nessun incidente, secondo gli svedesi l’intenzione dei russi era quella di intimidire il loro Paese con la minaccia nucleare. La guerra in Ucraina era scoppiata da pochi giorni quando il 2 marzo un’insolita formazione decollò dalla base aerea russa di Kaliningrad. Si trattava di quattro aerei: due d’attacco del tipo Sukhoi 24 e due da combattimento del tipo Sukhoi 27. I primi due sarebbero stati equipaggiati con armi nucleari: le forze armate svedesi non hanno voluto commentare, ma non hanno né confermato né smentito.

Il capo dell’Aeronautica Carl-Johan Edstrom si è limitato a dichiarare che la violazione era probabilmente voluta: “La valutiamo come un’azione consapevole. Il che è molto grave, soprattutto perché fatta da un Paese in guerra. Abbiamo analizzato l’incidente ed è chiaro che non si può escludere che si sia trattato di una navigazione errata, ma tutto indica che si sia trattato di un atto deliberato”. La violazione dello spazio aereo svedese è durato circa un minuto e sarebbe stata una minaccia alla Svezia.

