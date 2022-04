Sasha, trovato morto il bimbo fuggito con la nonna dall'Ucraina: l'agghiacciante scoperta

06 aprile 2022 a

Un dramma nel dramma: è stato trovato morto Sasha, il bambino di 4 anni scomparso a metà marzo mentre stava fuggendo dall'Ucraina con la nonna. Il piccolo aveva lasciato il distretto di Vyshhorod, nella regione di Kiev, quando è iniziata l'invasione russa. A dare la tragica notizia la madre, Anna Yahno, su Instagram. "Oggi abbiamo trovato il corpo di Sashenka. Ringrazio chi ha aiutato nella ricerca, ringrazio tutti per le preghiere e la fede, grazie per il sostegno - è stato il messaggio della donna -. Sashenka, il nostro angioletto è già in cielo. Oggi la sua anima ha trovato pace".

Molti si erano mobilitati per trovare il bimbo. L'appello, diffuso dall'Associazione Cittadini del Mondo Odv di Cagliari, era il seguente: "Bambino ucraino di 4 anni in fuga da Kiev scomparso. Aiutiamo la mamma a divulgare l'appello per allargare e rafforzare le ricerche".

E ancora: "Il bambino scomparso si chiama Alexander ( Sasha) Zdanovich Yahno, ha 4 anni ed è nato il 4 marzo del 2018. Altezza circa 110 cm, occhi marroni, capelli castani e taglio a caschetto. Alexander è scomparso lo scorso 10 marzo, in fuga dalla regione di Kiev, insieme alla nonna e altre sei persone e due cani, attraversando con una barca il fiume Dnepr. Purtroppo la nonna è stata rinvenuta morta, anche la barca è stata ritrovata. Il bambino era l'unico che indossasse un giubbotto di salvataggio".

