Ucraina, un tank nascosto tra i campi disintegra la colonna di mezzi russi: il video del clamoroso blitz

Un contrattacco, quello subito dai russi in Ucraina, che ha lasciato le forze di Vladimir Putin senza scampo. Come si vede nel filmato ripreso da un drone e pubblicato dall'account Twitter Tpyxa, alcuni blindati russi - impegnati ad attraversare in colonna una strada in una città ucraina - sarebbero stati colpiti da un carro armato di Kiev nascosto tra i campi. Un effetto sorpresa che non ha lasciato loro molto spazio di manovra.

Dopo la comparsa inaspettata degli ucraini, come riporta il Fatto Quotidiano, è stato ingaggiato anche uno scontro a fuoco. Alla fine, però, ad avere la meglio è stato il tank ucraino, che ha colpito e distrutto in maniera definitiva un paio di veicoli militari dell’esercito di Putin. L'episodio suggerisce che non sempre le strategie e le strumentazioni utilizzate dai russi sul campo ucraino riescono ad avere efficacia.

E non è nemmeno la prima volta che gli ucraini riescono a contrattaccare in maniera vincente. E' già successo a fine marzo, sempre per delle disattenzioni da parte dei russi. Lo scorso 28 marzo una colonna di migliaia di carri armati scesi dalla Bielorussia era arrivata a circa 60 km da Kiev. Poi il blocco. Le immagini satellitari hanno mostrato questa colonna infinita di mezzi militari completamente ferma. Il tenente colonnello Yaroslav Honchar ha raccontato che "quei tank incredibilmente avevano utilizzato una strada troppo stretta per quei mezzi pesanti e soprattutto circondata da foreste che celavano insidie". E così un commando ucraino di trenta membri delle forze speciali - a bordo di alcuni quad - è riuscito a colpirli.

