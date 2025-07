Nave russa nello Stretto di Sicilia, si alzano i jet da Sigonella

Manovre russe in acque italiane. Il rimorchiatore russo “Jakob Grebelsky” (MB-119), della Marina di Mosca, è stato avvistato mentre attraversava lo Stretto di Sicilia in direzione est, navigando a una velocità stimata di circa 11 nodi. A riferirlo è Itamilradar, che segnala come l’unità sia entrata nel Mediterraneo nei primi giorni di luglio, in compagnia del sottomarino Novorossiysk, appartenente alla classe Kilo.

Al momento non è confermato se i due mezzi stiano ancora viaggiando in tandem, anche se è noto che abbiano percorso gran parte del tragitto, fin dalla partenza da San Pietroburgo, seguendo rotte parallele. “Per questo motivo è ragionevole supporre che facciano parte della stessa missione”.

Per tenere sotto controllo la situazione, un jet ATR P-72A dell’Aeronautica Militare italiana, con codice MM62281, è decollato dalla base di Sigonella, effettuando diverse orbite nell’area in cui si trovava il rimorchiatore.