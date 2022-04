Aereo, passeggeri nel panico: cosa è entrato a bordo, fuggi fuggi generale

11 aprile 2022 a

L’ultima situazione pittoresca è avvenuta mercoledì scorso in un aereo di linea delle Filippine. Un pipistrello è riuscito a infilarsi nel velivolo poco prima di decollare. Il volatile ha scatenato il panico tra i passeggeri che non sapevano dove scappare. La strana vicenda è stata raccontata dal sito dell’associazione Sportello dei Diritti: “Un pipistrello ha ritardato un volo quando è entrato in un aereo pieno di passeggeri, che si stava preparando a decollare mercoledì scorso all'aeroporto internazionale di Bohol-Panglao nelle Filippine.

L'equipaggio di cabina a bordo del volo Cebu Pacific ha detto al pilota che un intruso era all'interno dell'aereo e si sono messi a inseguirlo lungo il corridoio". Tale inseguimento è durato diversi minuti, fino a quando finalmente sono riusciti a evacuarlo dal mezzo. Un passeggero, testimone del fatto ha dichiarato: “Stavamo appena partendo a quell'ora intorno alle 18:00 per le vacanze quando all'improvviso un pipistrello è atterrato sul mio piede e un altro stava volando. Non sappiamo come sia entrato, ci sono voluti anche alcuni minuti prima che lo staff lo prendesse”.

Fortunatamente la vicenda si è conclusa senza nessun problema, se non qualche minuto di ritardo nel decollo. Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti ha spiegato ironizzando: “Altri animali selvatici, senza carte d'imbarco sono stati scoperti all'interno delle cabine dei jet nel corso degli anni come ragni, ratti, scorpioni e, naturalmente, serpenti".

