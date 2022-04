Charlene di Monaco, "chi c'è dietro al matrimonio fallito": la rivale che vuole rubarle il posto

11 aprile 2022 a

Charlene Wittstock continua a essere sotto i riflettori pur essendo sparita dalla scena pubblica. Stando alle recenti indiscrezioni, l’ex nuotatrice olimpica avrebbe già lasciato Palazzo Grimaldi: sarebbe andata via con un aereo privato che è atterrato a Nizza, dopodiché non è chiaro dove sia andata la principessa. Di certo c’è che era da sola, dato che i figli sono rimasti con Alberto.

"Scappata con un aereo privato". Charlene di Monaco, conferme pesanti: dove e perché è fuggita la principessa

Sembrerebbe che la “fuga” di Charlene sia stata concordata con il marito e nascerebbe dall’esigenza di evitare la vita impegnativa da reale: l’ultimo anno per la Wittstock è stato estremamente duro, soprattutto dal punto di vista fisico, dato che si è dovuta sottoporre a tre interventi chirurgici quando era in Sudafrica a causa di una bruttissima infezione. Poi il ritorno a casa, durato pochissimo, dato che la principessa è stata ricoverata in una clinica specializzata in Svizzera per recuperare dal punto di vista fisico e mentale. Pur essendo stata dimessa, pare che Charlene ancora non stia al meglio e per questo si sia voluta allontanare nuovamente da Palazzo.

Charlene di Monaco e "il dossier du Rocher"; le carte segrete che possono rovinare il Principe Alberto

I tabloid continuano però ad essere convinti che dietro tutto questo silenzio ci sia un matrimonio ormai fallito, con la malattia che avrebbe offerto una tragica “scusa” per consentire a Charlene di andare via. Inoltre i tabloid sono convinti che la distanza di Charlene favorisca Carolina, che è la sorella di Alberto e che si è occupata dei loro figli per tutti questi mesi: l’impressione che è Carolina possa essere sempre più presente al fianco del fratello e quindi più incisiva nel governare insieme a lui il Principato.

