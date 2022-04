Finlandia, "entrare nella Nato"? E Putin muove i missili al confine: ecco il video, il terrore della terza guerra mondiale

12 aprile 2022 a

Poche ore dopo che la Russia ha minacciato la Finlandia di non provarci nemmeno ad entrare nella Nato, un video che deve ancora essere verificato pubblicato sul Daily Mail, mostra mezzi militari russi con armi pesanti, inclusi sistemi missilistici, muoversi vicino al confine con la Finlandia stessa. Nel filmato caricato la scorsa notte si possono osservare due sistemi missilistici di difesa costiera russi che si muovono lungo una strada sul lato russo del confine che porta a Helsinki.

Si pensa che i sistemi missilistici, che sono stati visti passare a pochi chilometri dalla capitale finlandese, siano i K-300P Bastion-P, progettati per eliminare le navi e le portaerei. Il dispiegamento russo arriva dopo che il primo ministro finlandese Sanna Marin ha detto che si aspetta di aderire alla Nato entro questa estate.

Gli ultimi sondaggi di di una società di ricerche di mercato finlandese indicano che l'84% dei cittadini considera la Russia una "minaccia militare significativa", con un aumento del 25% rispetto allo scorso anno. In risposta, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha avvertito eufemisticamente che la mossa non migliorerebbe la situazione della sicurezza in Europa, e Vladimir Dzhabarov ha aggiunto più schiettamente che significherebbe "la distruzione del Paese".

