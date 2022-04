Sanna Marin, la premier finlandese che sfida Vladimir Putin: i destini del mondo si decidono la prossima settimana

13 aprile 2022 a

Sanna Marin, premier della Finlandia, 36 anni compiuti a novembre, è il primo ministro più giovane al mondo, dopo il cancelliere austriaco Sebastian Kurz (che però è stato eletto dopo di lei). La Marin sta sfidando Vladimir Putin perché vuole chiedere l'adesione del suo Paese - attualmente neutrale - alla Nato. Se la risposta dovesse essere affermativa, le basi dell'Alleanza arriveranno al confine con la Russia. Lo zar ha rivendicato l'invasione dell'Ucraina esattamente per questa ragione.

"Dobbiamo domandarci cosa possiamo fare per evitare che lo stesso non accada a noi", ha detto Marin. Ma nonostante le minacce, come i caccia russi entrati nello spazio aereo di Helsinki e i mezzi militari spostati verso il confine, la giovane premier è pronta ad andare fino in fondo. La decisione della Finlandia su un'eventuale adesione alla Nato arriverà prima del summit dell'Alleanza di Madrid, a fine giugno. Lo ha affermato oggi il presidente finlandese Sauli Niinisto, in un'intervista per l'emittente pubblica finlandeseYle. Il Parlamento di Helsinki inizierà a discutere la prossima settimana il documento presentato oggi 13 aprile dal governo sulla sicurezza della Finlandia, a fronte dell'invasione dell'Ucraina. Niinisto ha auspicato che i deputati prendano una scelta consapevole, sulla base del rapporto stilato sotto la guida del ministero degli Esteri.

Sanna Marin è nata a Helsinki ed è stata cresciuta dalla madre e dalla sua compagna, in una famiglia omogenitoriale. è stata eletta come primo ministro quando aveva 34 anni, due anni dopo essersi laureata in Scienze dell'Amministrazione. In politica ci è entrata nel 2006, iscrivendosi al partito della gioventù socialdemocratica. Nel 2014 è diventata secondo vicepresidente del Partito Socialdemocratico Finlandese e primo vicepresidente nel 2017. È entrata nel parlamento finlandese nel 2015, il 6 giugno 2019 è diventata ministro dei Trasporti e delle telecomunicazioni. Marin è stata eletta ministro capo della Repubblica finlandese il 10 dicembre 2019, diventando il più giovane in carica nel mondo.Nel 2020 ha sposato l'imprenditore ed ex calciatore Markus Raikkonen, con cui era fidanzata da 16 anni. Insieme hanno una figlia.

