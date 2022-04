Sbu, "vai e stuprale": l'intercettazione-choc tra soldato e moglie, "ma usa il profilattico..."

13 aprile 2022 a

Un'intercettazione choc quella diffusa dai canali dell’Sbu, il servizio di sicurezza ucraina, in riferimento ai crimini che i russi starebbero compiendo nel Paese invaso. Nella conversazione in questione si sente una moglie russa dire al marito, soldato in guerra: "Vai e violenta le donne". Le priorità della signora sarebbero due: non essere informata su quanto succede sul campo e la "protezione" del marito. Nell'intercettazione, infatti, la donna dice: "Non voglio sapere niente, capito?". Poi invita il marito a "usare il profilattico", per il timore che possa contrarre qualche malattia venerea e poi trasmettergliela al ritorno.

La conversazione è già diventata virale in rete, scatenando commenti indignati e sconvolti. Questo tipo di atrocità, comunque, si starebbe verificando sempre più spesso. Qualche giorno fa, stando ai media locali, un soldato dello zar avrebbe detto a una donna: “Sei solo una pu**ana nazista”. Poi le avrebbe puntato il fucile contro e l'avrebbe violentata.

Le prove e le testimonianze arrivate finora non sono ancora state confermate, ma sono sufficienti a sconvolgere e indignare chi ne viene a conoscenza. In molti, dopo aver ascoltato il terrificante audio della moglie col soldato russo, hanno chiesto “verità” rispetto a quanto sta accadendo nelle città in guerra, con scontri che non coinvolgono soltanto i militari, ma anche i civili.

