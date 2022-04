Papa Francesco, "lo schema di Caino": la mano del Demonio sul nostro futuro, il riferimento occulto a Biden e Putin

15 aprile 2022 a

"Il mondo è in guerra!". Papa Francesco, in un'intervista rilasciata a Lorena Bianchetti, conduttrice del programma televisivo di Rai 1 A sua Immagine che andrà in onda oggi dalle 14 ed anticipata dal Corriere della sera, traccia un quadro inquietante e spietato di quanto sta accadendo da diversi anni a questa parte. Uno scenario in cui l'Ucraina è solo l'ultimo drammatico tassello. "La Siria, lo Yemen... Poi, pensa ai Rohingya, cacciati via, senza patria. Dappertutto c'è guerra. Il genocidio del Ruanda venticinque anni fa... Perché il mondo ha scelto, è duro dirlo, ma ha scelto lo schema di Caino. E la guerra è mettere in atto il 'cainismo', cioè uccidere il fratello". "Uno schema demoniaco", è la definizione del Pontefice.

"Io li capisco i governanti che comprano le armi, li capisco ma non li giustifico. Se fosse uno schema di pace, questo non sarebbe necessario - continua Bergoglio -. Quando noi siamo davanti a una persona, dobbiamo pensare a che cosa parlo di questa persona: alla parte brutta o alla parte nascosta, più buona. Tutti noi abbiamo qualcosa di buono, tutti! È proprio il sigillo di Dio in noi. Mai dobbiamo dare per finita una vita, no... Darla finita nel male, dire: 'Questo è un condannato'. Perché ognuno di noi ha dentro la possibilità di fare ciò che fanno questi, che distruggono gente, che sfruttano gente. Perché il peccato è una possibilità della nostra debolezza e anche della nostra superbia". Il riferimento, indiretto ma esplicito al tempo stesso, è ai protagonisti di questa crisi: Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin e Joe Biden.

La Bianchetti è la prima donna nella televisione italiana a intervistare il Papa, sottolinea il Corriere della Sera, e facendo notare a Francesco che nelle trattative di pace per l'Ucraina non ci sono donne, il Papa risponde che "c'è una donna nel Vangelo della quale non si parla tanto, un po' en passant, ed è la moglie di Pilato, questa donna, che passa senza forza nel Vangelo, ha capito da lontano il dramma. Perché? Forse era mamma, aveva quell'intuizione delle donne. 'Stai attento che non ti ingannino'. Chi? Il potere. Il potere che è capace di cambiare il parere della gente da domenica a venerdì. L'Osanna della domenica diviene il Crocifiggilo! del venerdì. E questo è il pane nostro di ogni giorno. Ci vogliono le donne che diano l'allarme".

