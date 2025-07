Russia, l'Ucraina colpisce l'aeroporto di Borisoglebsk: è la base dei caccia russi

"Le forze di difesa continuano ad adottare tutte le misure necessarie per indebolire la capacità degli occupanti russi di attaccare le infrastrutture civili e costringere la Federazione Russa a cessare la sua aggressione armata contro l'Ucraina", hanno scritto le forze armate su Telegram. Il ministero della Difesa russo ha confermato l'attacco di droni ucraini sulla regione di Voronezh senza però fare riferimento ad alcun danno subito. L'aeronautica russa attacca ripetutamente la regione Ucraina occidentale di Kharkiv a partire dalla regione di Voronezh.

Mosca incassa il colpo. Un nuovo blitz delle unità delle forze speciali ucraine ha colpito l’aeroporto di Borisoglebsk , nella regione di Voronezh in Russia. Un sito di vitale importanza, visto che qui si trovano i caccia russi Su-34, Su-35S e Su-30SM. Ad affermarlo lo stato maggiore delle Forze Armate ucraine. Secondo quest'ultimo sono stati colpiti un deposito di bombe guidate, un aereo da addestramento al combattimento e probabilmente altri velivoli.

Insomma, la tregua sembra lontana. Lo stesso Donald Trump non ha nascosto un certo disappunto nei confronti di Vladimir Putin. E riferendosi alla telefonata avuta con il leader russo, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l'omologo del Cremlino è a conoscenza di possibili ulteriori sanzioni statunitensi. Trump ha spiegato di essere "deluso" da Putin. "Sono molto deluso dalla conversazione che ho avuto con il presidente Putin perché non credo che sia pronto. Non credo che stia cercando di fermare i combattimenti, e questo è un peccato", ha commentato il tycoon con i giornalisti. Riguardo alla telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invece, Trump ha affermato che i due hanno discusso la possibilità di inviare missili di difesa aerea Patriot a Kiev.