Olga Skabeyeva, orrore alla tv di Stato russa: "Terza guerra mondiale iniziata. Coraggio, ora..."

"La terza guerra mondiale è già cominciata". Lo riferisce la tv di Stato russa a capo del Cremlino. Qui, su Rossiya 1, la presentatrice Olga Skabeyeva parla dell'affondamento del Moskva, l'incrociatore lanciamissili. Per loro non c'è stato alcun attacco ucraino, quanto più un incendio che ha provocato l'incidente. Una cosa però è certa: per la conduttrice l'escalation è stata raggiunta, con la Russia che sta "probabilmente combattendo contro la stessa Nato".

In trasmissione, come sempre, alcuni esperti. Sono loro a tornare sul Moskva: "Il disastro - aggiunge uno - è stato causato certamente dalla guerra". Inoltre, sono loro a suggerire a Vladimir Putin di "usare armi nucleari su Kiev, così che la Russia possa bombardarli una volta e basta". La propaganda di Mosca arriva su tutti i media del Paese. In un altro programma gli esperti hanno spiegato che la l'Occidente sta fornendo all'Ucraina "miliardi di armi" e che, su richiesta di chi li sta armando, Kiev sta alzando il livello delle "provocazioni, che sono ancora più sanguinose, orribili, completamente impensabili".

E ancora, è la volta di Olesya Loseva. Lei, un'altra presentatrice di punta, ha affermato che l'Occidente è convinto che "la Russia sia un paese indegno di essere sulla mappa del mondo e che tutti i russi dovrebbero semplicemente essere cancellati dalla faccia della terra". Una comunicazione, quella voluta dallo zar, che sembra centrare l'obiettivo: in Russia il presidente aumenta sempre più il proprio consenso.

