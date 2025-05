Silvia Salis "di bell'aspetto": Tajani fa impazzire la sinistra

"La sinistra ha una visione passatista e antimoderna, non basta rifarsi il trucco con una persona di bell’aspetto": queste parole del vicepremier Antonio Tajani sull'opposizione e sulla sua candidata a Genova, Silvia Salis, hanno scandalizzato i compagni, che hanno subito lanciato l'allarme sessismo. "Questo sarebbe un moderato, questo sarebbe un ministro. Genova non merita questa roba qua. Corri Silvia Salis, corri. Solidarietà", si è affrettato a scrivere sui social il senatore del Pd Filippo Sensi, rilanciando un passaggio dell'intervista del ministro degli Esteri al Secolo XIX sulle elezioni a Genova. Insomma, dire a qualcuno che è di "bell’aspetto" può anche essere preso come un insulto.

Le parole del leader di Forza Italia, in realtà, poco c'entravano con l'aspetto della Salis. Tajani si riferiva piuttosto a un’attitudine della sinistra a far finta che basti un’operazione di facciata per correre ai ripari di eventuali errori. In particolare, aveva fatto un ampio ragionamento sul fatto che per Genova "un ritorno al passato significherebbe mettere piombo sulle ali della città", dopo la stagione Bucci che le ha dato slancio. L'ultima polemica innescata dalla sinistra, quindi, si fonda su basi molto deboli.