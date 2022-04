Finlandia, "attacco preventivo": così comincerà la terza guerra mondiale. Le indiscrezioni

23 aprile 2022 a

a

a

L'allargamento del conflitto è una ipotesi che fa tremare ma purtroppo va presa in considerazione. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video postato nella notte sui social avverte che la Russia "vuole conquistare altri Paesi" e cita le dichiarazioni di un comandante di Mosca secondo cui le forze russe vorrebbero prendere il controllo del sud dell'Ucraina per avere accesso alla Transnistria, regione separatista della Moldova. "Bene, questo conferma quello che ho detto molte volte. L'invasione russa dell'Ucraina è destinata a essere solo l'inizio, poi vogliono conquistare altri Paesi".

Svizzera nella Nato? Contromossa della Cina: la "sentinella di Xi" in Europa, il piano per farci saltare in aria

E i Paesi nel mirino di Vladimir Putin non sono solo la Transnistria ma i Baltici. Se Finlandia e Svezia dovessero entrare nella Nato il Cremlino sarebbe pronto a una azione clamorosa. Secondo quanto scrive il Foglio, "potrebbe approfittare dei tempi non brevi della procedura di adesione per lanciare uno o più attacchi limitati, diretti ad acquisire il controllo di piccole porzioni di territorio finlandese o svedese". Del resto è proprio quello che la Russia fece nel 2008, "reagendo all’ipotesi di ingresso della Georgia nella Nato. Se lo facesse di nuovo la Nato non potrebbe che congelare le adesioni. Nell’Alleanza vige infatti la regola tacita per cui non viene ammesso un paese impegnato in un conflitto armato, per evitare che scatti il disposto dell’art. 5 del Trattato sull’obbligo di difesa collettiva. Una regola che di fatto ha tenuto dormiente per lunghi anni la stessa richiesta di adesione dell’Ucraina".

"Non possiamo più difenderci da soli". Svizzera, la decisione che cambia la storia e la conferma: il peggio sta per arrivare

Insomma il rischio che il conflitto in Ucraina diventi una guerra mondiale è concreto. Le truppe dell'armata russa sono già schierate al confine con la Finlandia, come dimostrano anche alcuni video che stanno circolando sui social. La tensione è alle stelle.

Svezia nella Nato, l'ex premier Bildt: "Gli Stati Uniti sono pronti". Terza guerra mondiale, la data dell'Apocalisse?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.