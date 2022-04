Volodymyr Zelensky miliardario, "a quanto ammonta il patrimonio del presidente"

24 aprile 2022 a

a

a

Secondo le ultime indiscrezioni Volodymyr Zelensky non sarebbe così ricco come tutti credono. Nonostante si vociferi che sia miliardario, il presidente dell’Ucraina non si avvicinerebbe nemmeno alla classifica, stilata da Forbes degli uomini più ricchi del mondo.

x 1 / 2



Su Twitter sta circolando la voce che Zelensky abbia un patrimonio di $ 1,4 miliardi: “Più di Will Smith, Chris Rock e Dave Chapelle messi insieme”. Da questa frase l’allusione è palese, anche se non ci sono prove al riguardo. Come ogni notizia che crea scalpore, anche questa ora sta spopolando sul social, rimbalzando da un utente all’altro. Anche gli account con la ‘spunta blu’ si sono dimostrati interessati al riguardo, come ad esempio Lee Stranahan. Il conduttore americano di Radio Sputnik ha così twittato: “Perché Zelensky è un miliardario?”.

**Ucraina: riti magici e streghe, la guerra 'esoterica' tra Putin e Zelensky**



La risposta di Forbes Ucraina non è tardata ad arrivare: “Non lo è”. Secondo il magazine il suo patrimonio è di circa 20 milioni di dollari. La sua risorsa principale di guadagno sembrerebbe essere una quota stimata del 25% in Kvartal 95, un gruppo di società che producono spettacoli umoristici. Altro dato reso noto da Forbes è il valore immobiliare del presidente dell’Ucraina che ammonterebbe a $ 4 milioni. Zelensky sembrerebbe quindi ben lontano dalla lista degli uomini più ricchi di Forbes. Ma al momento questa non rientra sicuramente tra le sue priorità da raggiungere.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.