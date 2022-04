Nato, consiglio di guerra a Ramstein. Indiscreto dalla base militare tedesca: conflitto mondiale a un passo?

25 aprile 2022 a

a

a

Gli Stati Uniti in prima fila contro la Russia. La visita a Kiev, seppur breve, di Antony Blinken e Lloyd Austin dimostra che Joe Biden per Volodymyr Zelensky c'è. I tentativi del segretario di Stato americano e il suo collega alla Difesa per una riappacificazione, saranno poi seguiti dalla missione del presidente americano in Germania. Qui, a Ramstein, si terrà un vero e proprio consiglio di guerra con gli alleati europei. Per l'occasione Svezia e Finlandia sfideranno le minacce di Vladimir Putin e chiederanno l'adesione all'Alleanza Atlantica. Un atto che potrebbe causare un'escalation senza precedenti.

Svezia nella Nato, l'ex premier Bildt: "Gli Stati Uniti sono pronti". Terza guerra mondiale, la data dell'Apocalisse?

Lo stesso capo del Pentagono sarà chiamato a verificare la disponibilità degli alleati ad armare l'Ucraina come stanno facendo gli americani. Anche questo un passaggio estremamente delicato. Se infatti i Paesi orientali Nato sono allineati con Washington, i più "pesanti" alleati occidentali potrebbero manifestare timori e perplessità alla richiesta di accelerare verso un confronto più aperto con Mosca. Sul tavolo del faccia a faccia i rapporti con Kiev dopo la fine del conflitto.

"Non possiamo più difenderci da soli". Svizzera, la decisione che cambia la storia e la conferma: il peggio sta per arrivare

Di pari passo António Guterres, segretario generale dell'Onu, sarà ad Ankara da Erdogan. Proprio il presidente turco ha ribadito il suo impegno nella mediazione con lo zar. Dialogo al quale, fa sapere il Financial Times, Putin non crederebbe affatto perché "crede sinceramente alle sciocchezze della sua stessa propaganda" e vuole vincere sul campo. Il 9 maggio, giornata in cui si celebra in Russia l'anniversario della sconfitta dei nazisti tedeschi, si avvicina. E il presidente russo rischia di trovarsi con un pugno di mosche in mano. La resistenza ucraina ha messo a dura prova l'esercito di Mosca, che ha dovuto rivedere gli ambiziosi piani iniziali.

Video su questo argomento "Se avessimo avuto più armi...": Volodymyr Zelensky, stoccata a Nato e Occidente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.