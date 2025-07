Donald Trump: "Meno armi a Kiev". Putin ora vede la fine della guerra

Il Cremlino ha accolto con favore l’annuncio degli Stati Uniti di sospendere la consegna di alcune armi all’Ucraina, sostenendo che ciò potrebbe accelerare la fine del conflitto. Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato: “Meno armi fornite a Kiev, più vicina sarà la conclusione dell’operazione militare speciale”. Questa posizione riflette l’idea russa che una riduzione del supporto militare all’Ucraina possa favorire i loro obiettivi strategici.Di contro, l’Ucraina ha espresso preoccupazione e sta cercando chiarimenti con Washington. Dmytro Lytvyn, consigliere del presidente Zelensky, ha confermato che il dialogo con gli Stati Uniti continua a tutti i livelli per comprendere la situazione.

Kiev ha reagito convocando l’incaricato d’affari americano presso il ministero degli Esteri, sottolineando che qualsiasi ritardo nel supporto militare potrebbe incoraggiare la Russia a proseguire la guerra, anziché cercare la pace. Il ministero degli Esteri ucraino ha evidenziato come tali decisioni possano rafforzare l’aggressore.Il ministero della Difesa ucraino ha aggiunto di non aver ricevuto notifiche ufficiali riguardo alla riduzione delle forniture di armi, ribadendo la necessità di un supporto costante per contrastare l’invasione russa.